Após eliminação de Marcus, prêmio do BBB 24 chega perto de R$ 1 milhão

Nesta terça-feira (13), no palco com Tadeu, Marcus girou uma roleta e acrescentou R$ 100 mil ao prêmio final.

Com isso, o prêmio do programa passou a ser R$ 850 mil e quem permaneceu no jogo ficou sabendo da novidade.

De acordo com Tadeu, a medida que as eliminações forem acontecendo, os eliminados irão girar a roleta e aumentar o valor.

Antes da estreia, foi informado que o prêmio poderia chegar a R$ 3 milhões.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER