Após discutir com Preciosa, Luna busca soluções em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (13), da novela "Fuzuê" (Globo), Pascoal é atingido por Cecília. Lua discute com Preciosa. Soraya expulsa Francisco e Maçarico da casa de Gláucia.

Pascoal confronta Cecília ao vê-la detida. Preciosa se desaponta com a falta de acolhimento de Heitor. Julião avisa a César que invadirá o apartamento de Pascoal.

Preciosa vai com Rui até a residência de Pascoal. Miguel e Lua se encontram com o advogado do banco. Barreto encontra Julião, Preciosa e Rui no apartamento de Pascoal.