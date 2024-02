Yasmin e Wanessa afirmam que mudaram de foco no voto do BBB 24: 'Bizarro'

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo afirmaram que o foco da votação das duas mudou após a formação do oitavo Paredão do BBB 24 (TV Globo). Após o voto de MC Bin Laden em Wanessa, as sisters falaram que votarão no cantor.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O funkeiro votou em Wanessa, que quase foi para o Paredão com o voto único de Bin. Além de Wanessa e Yasmin, Fernanda e Pitel não gostaram nada disso.