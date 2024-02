'Tá assistindo daqui de dentro', diz Lucas sobre Giovana no BBB 24

Lucas: "O Michel deu muita sorte"

Yasmin: "Por que ele iria? Ou por causa da Giovana?"

Lucas: "A Giovana ia levar uns votos. Só fica deitada o dia inteiro. A Fernanda tá fazendo um jogo onde ela tá sendo odiada, a Giovana nem isso"

Wanessa: "A Giovana, eu só converso com ela de comida, alguma coisa. Ela nunca sentou comigo pra falar; 'E aí, Wanessa, como é que tá? O que você pensa da vida?'. Ela não troca muito. Ou ela troca muito só com aquele grupo dela. Hoje o Bin faz parte disso. Então talvez ela troque muito com Bin, Raquele e Michel, são essas as pessoas com quem ela interage"

Lucas: "Ela tá assistindo o programa daqui de dentro"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER