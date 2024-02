Yasmin diz que não confia em brother do BBB 24: 'Boca aberta demais'

Yasmin: "O Marcus é boca aberta demais...".

Lucas: "Wanessa também".

Yasmin: "Também. Mas acho que o Marcus é mais. E ele fala para as pessoas que falam muito também. Então, assim, eu não confio para contar coisas. E a Wanessa eu conto, mas falando assim: 'Pelo amor de Deus, não conta pra ninguém'. No Marcus, não. Eu não confio. Principalmente depois de uma votação em que ele me perguntou em quem eu votei para contar os votos dele, logo em seguida, ele sentou na mesa com as meninas e falou: 'A Yasmin votou em fulano...'. Tipo, p*rra, tá zoando, né? Briguei com ele, ele pediu desculpas, mas, mesmo assim, não confio mais".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo? Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER