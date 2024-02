Yasmin Brunet revela dieta radical para preparação para Carnaval no BBB 24

Yasmin Brunet revelou como foi sua preparação para desfilar no Carnaval do ano passado a alguns brothers no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em papo na piscina, a modelo afirmou que treinava duas vezes por dia antes do desfile da Grande Rio, escola da qual foi Musa. Ela ainda conta que fez uma dieta radical para ganhar peso.