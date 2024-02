Wanessa Camargo sobre Dado Dolabella: 'Aparecia em uns sonhos'

Wanessa Camargo conversou com Beatriz, Yasmin e Alane sobre relacionamentos, no fim da madrugada de hoje (11) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A cantora apontou que casou amando muito seu ex-marido. "Mas quando não está mais bem, não tem que ficar por filho, estabilidade".