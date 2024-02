'Sarrafo nela', diz Fernanda após conversa com Isabelle no BBB 24

Fernanda: "A Cunhã não quer jogar com ninguém. Deixou super claro pra mim que não quer jogar com absolutamente ninguém! Ela não entendeu nada do que eu disse. Falei: 'Você entende que você está se isolando, não só pelo Davi, mas por você também?'. E ela falou que Deus sabe das coisas, fez uma oração lá, disse que vai ser assim até o limite..."

Rodriguinho: "Vamos votar nela então?"

Fernanda "Foi o que eu disse pra Pitel logo depois de falar com ela. Ah, quer ficar sozinha? Sarrafo nela!"

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo?

