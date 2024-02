Davi, Marcus e Isabelle estão no oitavo Paredão do BBB 24

O oitavo Paredão do BBB 24 (Globo) está formado com: Davi, Marcus e Isabelle. O mais votado será eliminado na terça (13).

Como o Paredão foi formado

A berlinda começou já com Lucas e Michel imunizados, após vencerem as provas do Líder e do Anjo, respectivamente.