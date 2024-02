Papo sobre sexo, alfinetadas e Davi: a madrugada sem festa no BBB 24

A madrugada de domingo (11) no BBB 24 (Globo) foi atípica. Sem a tradicional festa, os brothers e sisters receberam comidas e bebidas e curtiram na área externa, ao som de músicas tocadas pela produção.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu na madrugada

Fernanda se preocupa com 'sociopatia'.Os brothers estavam deitados enquanto conversavam sobre as visões que tinham do jogo. Fernanda disse se preocupar com 'sociopatia' de sisters, e Rodriguinho mencionou movimentos calculados de Alane e Wanessa Camargo. "Quando eu vejo umas pessoas tão pautadas aqui na casa, me preocupe. No sentido de sociopatia real. Do tipo: car*lho, essa pessoa tá muito preparada! Num nível doente, ou profissional. Alguém vem preparado?"