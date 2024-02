No BBB 24, Raquele diz que Marcus é medroso: 'Peida na farofa'

No Almoço do Anjo do BBB 24 (TV Globo), Raquele conversou com Giovanna, Isabelle e Michel sobre Marcus.

O que aconteceu

Raquele refletiu sobre a possibilidade de Marcus ir ao Paredão pelos votos da casa. Ela questionou quem o brother poderia puxar para disputar a berlinda com ele.