Raquele diz que Alane entupiu banheiro de novo no BBB 24: 'Fiquei com dó'

Raquele: "Fiquei com uma dó da Alane. Ela entupiu o vaso de novo".

Giovanna: "Ah, eu vi isso. E ela tomou 'atenção' junto com a [Denizi]Ane por causa disso".

Raquele: "É porque as duas estavam lá dentro [do banheiro], e não pode. Tadinha. Aí ela acordou a Ane. 'Só você pode me ajudar, amiga'. 'O que foi?'. Ela disse: 'Vai pegar o desentupidor pra mim?'. Ela ficou com vergonha, tadinha".

Giovanna: "Gente, mas esse vaso daqui, não é possível...".

