Prova Bate e Volta salva Fernanda do oitavo Paredão do BBB 24

Fernanda venceu a Prova Bate e Volta e deixou de correr risco de sair do BBB 24 (Globo) no oitavo Paredão do reality. Ela, Marcus Vinícius e Isabelle disputaram a prova.

Entenda a prova

Antes do início da prova, a produção sorteou a ordem que os participantes jogariam. Com três fases, Marcus, Fernanda e Isabelle tinham que falar um número e verificar se a caixa correspondente era premiada ou não. Além de escapar do Paredão, o vencedor também ganhou R$ 20 mil.