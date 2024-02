'Não quero mais papo com ela', dispara Fernanda sobre Isabelle no BBB 24

Em conversa no quarto Gnomo com Rodriguinho e Michel, a sister afirmou que não quer mais papo com Isabelle.

Fernanda: "Se a Wanessa tivesse votado no Bin de volta, a Isabelle nem teria ido"

Michel: "Eu não sei porque ela foi em você e não no Matteus"

Rodriguinho: "Sabe pra que? Pra não se comprometer"

Fernanda: "Depois você chama a Isabelle pra falar: 'Querida, você foi duas vezes pelo líder. Abre seu olho'"

Rodriguinho: "Sabe quem que se 'estrepou' nessa aí? Quem jogou muito mal? Bin Laden e Cunhã"