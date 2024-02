'Não confia em mim p*rra nenhuma', dispara Rodriguinho sobre MC Bin Laden

Rodriguinho: "Se tem uma coisa que eu sou é inteligente. Eu sei ler as pessoas. E eu odeio que me subestimem. (...) Lembra que você me falou de não jogar com ele (MC Bin Laden)? Não joga. Seja explícita. Ele não tá jogando com a gente. Ele tá jogando com o Lucas. Ele deixou bem claro isso"

Fernanda: "Faz um tempo que ele não fala em quem ele vai votar. Ele tá só ouvindo de todo mundo aqui do quarto, do puxado, de tudo..."

Rodriguinho: "Inclusive, se ele sabe que o Lucas vai em você e não me falou, é porque ele não confia em mim p*rra nenhuma. (...) O ranço que ele tem de você e da Pitel também é exatamente esse: briga com ele mas não briga comigo"

Fernanda: "Porque você não leva minha conversa pra ninguém".

