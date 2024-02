Marcus Vinícius chora e é consolado por Davi após formação do Paredão

Marcus Vinícius chorou após a formação do oitavo paredão do BBB 24. Disputando a berlinda com Davi e Isabelle, o motorista de aplicativo e outros colegas de confinamento consolaram o comissário de bordo na sala da casa.

O que aconteceu?

Marcus disputa o oitavo Paredão com Davi e Isabelle. Ele foi um dos quatro mais votados pela casa, perdeu a Prova Bate e Volta e entrou na disputa para continuar no programa.