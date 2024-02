Líder Lucas desperta a casa no BBB 24 e brothers reagem; veja

Davi, inclusive, teve vontade de ir ao banheiro após o despertador. "Fiquei assustado. Pô, me deu uma disenteria agora. Me deu vontade de cagar, não tem como. Fiquei tão assustado que me deu vontade de cagar, tô falando sério", disse.

Rodriguinho, no entanto, continuou dormindo no Quarto Gnomo. Deitada na cama próxima ao pagodeiro, Pitel também não se abalou com o despertador.

MC Bin Laden e Leidy Elin subiu ao Quarto do Líder para comentar o resultado da dinâmica com Lucas e Yasmin. Conversando com o artista, o Líder relembrou que os participantes correram para a porta da casa.

Buda: "Eu avisei para Wanessa que ia tocar, mas até ela saiu correndo para a porta".

Bin Laden: "Você tem que fazer isso quando o pessoal estiver no Raio-X".

Yasmin: "Mas agora foi perfeito, porque estavam construindo coisa lá fora [na área externa]".