Fernanda cita 'ranço' de Davi e diz que ele deve ir ao Paredão mesmo doente

Fernanda: "Ai, estou pegando um ranço dele. Não queria, não. Mas estou pegando um ranço...".

Michel: "Ele ainda falou assim: 'Agora estou 100%, vou voltar a encher o saco de vocês'. É, os remédios fizeram muito efeito... Ele está bem mesmo".

MC Bin Laden: "Ele estava no Big Fone ontem".

Fernanda: "Eu sei. Tu não viu? Ele riu da minha cara e tudo. Nossa, que ódio! Tocou a música da cobra [Castigo do Monstro] e eu estava contando uma história para a Wanessa ali fora. E aí eu levei um susto com a música, porque, no começo, parecia que ia ser o telefone. E aí eu fui correndo para atender, e ele estava próximo também. Mas como era a música da cobra, ele olhou pra minha cara e ficou rindo. Aquela risada maquiavélica, sabe? Eu falei: 'pode rir. Ri mesmo'".

Michel: "E o Lucas está pensando em não mandar ele, né? Ontem eu escutei".

MC Bin Laden: "Porque ele está doente?".