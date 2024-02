Davi diz que 'pau vai quebrar' se for para o Sincerão: 'Panela vai amassar'

Davi especulou sobre a possibilidade de ir ao Paredão nesta semana. Um dos alvos do Líder Lucas, o motorista de aplicativo disse que "o pau vai quebrar" se ele for para o Sincerão - dinâmica que os emparedados participam. Ou seja, ele prometeu que terá briga na atividade.

O que aconteceu

