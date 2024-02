BBB: Rodriguinho diz que vai pedir para ser eliminado se for para o Paredão

Rodriguinho: "Se eu for para o Paredão, eu vou pedir no Raio-X para me tirarem. E vou falar para a minha família fazer essa coisa lá fora também".

Michel: "Para de graça!".

Rodriguinho: "Não quero ficar indo e voltando não, cara".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo? Davi Deniziane Fernanda Isabelle

