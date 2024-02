BBB 24: Marcus dá alfinetada em sisters: 'Tá parecendo obsessão'

Marcus: "Elas são muito mais próximas de mim, mas elas tavam falando de queridômetro. Falei: 'Para, gente. Tá virando obsessão isso aí. Ta beirando obsessão'. Foi só isso"

Lucas: "Ele se ajuda, ele se coloca nesse ponto, mas tem o ponto que as pessoas exageram"

Pitel: "Que argumento meio de m*rda falar que vai votar na pessoa pelo que ela te deu no queridômetro. Eu particularmente acho ele chato para um c*ralho . Agora que ele tá doente, ele tá até mais recolhido, e eu sinto muito por isso. Porque eu sei que ele não é essa pessoa"

As sisters do Camarote não gostaram do comentário de Marcus.

Wanessa: "Se for assim, as meninas (do quarto Fada) estão perseguindo a Fernanda?"

Yasmin: "Cara, o jogo é assim! Muito chato!