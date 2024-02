BBB 24: Fernanda se preocupa com 'sociopatia' de sisters

Fernanda e Rodriguinho seguiram trocando ideias sobre os comportamentos dos outros participantes do BBB 24 (TV Globo). Fernanda chegou a mencionar 'sociopatia' de algumas pessoas.

O que aconteceu

Os brothers estavam deitados enquanto conversavam sobre as visões que tinham do jogo. Fernanda disse se preocupar com 'sociopatia' de sisters, e Rodriguinho mencionou movimentos calculados de Alane e Wanessa Camargo