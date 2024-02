BBB 24: Beatriz conta como imagina sua primeira vez: 'Quero no escuro'

MC Bin Laden: "Muher é mais esperta que o homem. Tem várias amizades que as minas são safadas. Então se você tem amizades com minas assim, não de ser safada, mas de saber o valor que tem. De saber o respeito que ela vale, pra não se envolver com qualquer tipo de cara. Elas vão passar isso pra você"

Beatriz: "Eu vou ficar morrendo de vergonha. Quero no escuro. Mas quero me sentir muito amada"

Deniziane: "Mas é uma coisa construída. Não é do nada que você vai deitar com o cara. Primeiro tem um beijinho..."

Alane: "Eu era um pouco assim do escuro. Depois de um tempo tu vai ver um esoelho e vai falar: 'Na frente do espelho!'. Eu imagino, tô falando minha opinião"

Deniziane: "Tem coisa que você não vai gostar, você vai descobrindo"

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo? Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo

