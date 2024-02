Após pensar em desistir, Davi diz: 'Vamos jogar isso e tentar ir pra final'

O baiano não mencionou o assunto, mas falou que quer "jogar". "É isso aí, bora jogar, bora jogar, bora tentar ir pra final. Eu, você [Isabelle] e Alegrete [Matteus]."

Isabelle perguntou se ele estava melhor e ele respondeu que sim.

Davi disse que iria tomar um banho, tomar café da manhã e malhar.

Ele ainda prometeu falar no próximo Sincerão. "Muita treta pra brigar, muita briga pra acontecer, o pau vai quebrar ainda aqui, próximo Sincerão vou descascar a madeira".

Davi também pontuou. "A gente não vai conseguir ser amigo de todo mundo, mas você acha que devo chamar as pessoas para trocar uma ideia melhor?"



Ele ainda elencou as pessoas que gosta na casa: "Você, Alegrete, Anny, Alane e Bia. São as únicas pessoas que tenho mais um carinho assim."

BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi vai apertar o botão? Sim, ele está decidido Reprodução/Globoplay Não, ele vai repensar sua decisão Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER