Sisters analisam comportamento da casa com Davi: 'Já está feio'

Na madrugada, Deniziane, Beatriz e Alane conversaram sobre o comportamento da casa com Davi no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Deniziane disse ter ficado triste após uma conversa com ele. "Meu coração doeu, porque ele perguntou se por ele andar com a gente, nós estávamos virando alvo. Eu falei que achava que sim, não porque o Lucas me deu o alvo, mas porque o povo acredita que a gente tá jogando junto. Ele disse que o intuito não era atrapalhar nosso jogo, que se tivesse que se afastar, ele se afastava".