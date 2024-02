'Renascer': Saiba que horas começa a novela hoje por causa do Carnaval

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do São Paulo no Carnaval 2024 começam nesta sexta-feira (9), às 23h.

Como irá funcionar?

As 14 escolas que competem pelo título do Carnaval paulistano serão distribuídas ao longo de dois dias de desfiles.

As apresentações da segunda noite acontecerão no sábado, também a partir das 21h.

A sequência dos desfiles foi decidida por sorteio ano passado.