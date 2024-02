Pitel reclama de Bin Laden e brother reage: 'Do Rodriguinho você não fala'

Pitel e MC Bin Laden tiveram uma rápida troca de farpas na manhã de hoje (10) no BBB 24 (Globo), enquanto esperavam na fila para fazer o Raio-X.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Pitel riu e sugeriu que o funkeiro dormisse no Quarto do Líder com Lucas. "Meu amor, você não queria não dormir no Lucas hoje? O que você acha?"