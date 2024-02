Miguel e Luna preparam confissão para quebrar as pernas de Pascoal

No capítulo de sábado (10), da novela "Fuzuê" (Globo), Vânia chega à casa de Pascoal, e Sandra vai embora apressada. Bianca flagra Vitor e Caíto no Beco do Gambá. Lampião incentiva Domingos a ficar com Gláucia.

Francisco e Merreca tentam fazer as pazes com Soraya. Vitor conversa com Mercedes sobre seu relacionamento com Bianca. Sandra procura Miguel. Miguel confirma com Preciosa a identidade de Sandra.

Nero questiona Barreto sobre a investigação do atentado. Preciosa vê Sandra no escritório de Miguel. Selena e Heitor se encontram. Gláucia convida Domingos para participar de um concurso de culinária.