MC Livinho dá bronca em fã após ter partes íntimas apalpadas em show; veja

MC Livinho deu uma bronca em uma fã e a acusou de apalpar suas partes íntimas em um show. O vídeo viralizou nas redes sociais neste final de semana.

O que aconteceu

Em vídeo que circula nas redes sociais, MC Livinho apareceu dando uma bronca em uma fã. Ele acusou a jovem de apalpar suas partes íntimas.

O artista parou a apresentação para chamar atenção da moça. "Qual foi amiga? Pegando na minha jeba? Se eu pegasse em você, pegasse nos seus peitos, seria zoado, né? Com homem pode, com mulher é assédio? Vamos parar com isso aí, mano!", disse ele.