Matteus chora ao lembrar de sua família e desabafa sobre Davi: 'Desumano'

Matteus: "Eu posso ficar quieto demais, mas são situações de jogo. Tem pessoas que são mais reativas. Muitas coisas me ittiram, mas é meu jeito. Eu tenho um pouquinho dela. (...) Mesmo conquistando o meu, eu não quero cruzar por cima de ninguém. Nas provas, eu vou até me arrebentar (...) Eu sei que, atrás da pessoa, tem ferida dentro de ti, tu tem uma carga boa de tudo que já passaram. Eu sei que cada um tem uma coisa, e quem sou eu pra estar julgando? Vou lutar pelos meus ideais e pelas pessoas que eu amo".

Deniziane: "Uma coisa que eu acho muito bonito da parte dele, é que as pessoas chegaram pra ele e falaram: 'Olha, toma cuidado, as pessoas estão vendo você próximo dele (Davi) e vai te queimar'. Aí ele pensou e falou depois: 'Eu não vou me afastar dele. A gente não joga junto, mas eu não vou me afastar dele como a casa toda tá fazendo' (...) Quem é a gente pra permitir que você conviva com a gente? Não tem que isolar ninguém, não tem que excluir ninguém, e às vezes a gente tá tomando por causa disso. Ele é um jogador que ou o público ama ou odeia"

MC Bin Laden: "Não é nem pelo negócio comigo ou com a Yas(min), nem com ele falar o negócio de Bíblia, mas você viu na prova ele fazendo um barulho? Ele poderia ter tomado voto até de pessoa que saiu e anda com ele na casa"

Matteus: "Eu chamei a atenção e falei diretamente. Eu sou pelo certo (...) Ninguém me influencia aqui, e eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu sei que aqui é um jogo, que a gente joga pelas atitudes, mas as pessoas estão tendo uma leitura nada a ver. Desumano. Como eu vou destratar uma pessoa que não me fez nada?".

MC Bin Laden: "(...) Eu falei sempre pras pessoas: não exclui ele. Não tem nada a a ver. Falei até com o Rodriguinho"

