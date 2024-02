Marcus se irrita com emoji de mala no Queridômetro: 'Não vem falar comigo'

Marcus: "Dá um tempo, p*rra. Se me acha um mala, não vem falar comigo. Não vem falar comigo, caralh*!".

Bia: "Pois é. Tem gente que me abraça e fala mal de mim".

Marcus: "Queria saber quem me deu mala. Só para evitar a pessoa. Se me acha mala, não fala comigo, caralh*. Que merd*, hein. P*ta que pariu. Tem duas malas [recebidas no meu Queridômetro hoje]. Se me acha mala, não fala comigo, então.

Yasmin: "Não tem ninguém que não fala com você?".

Marcus: "Todo mundo fala. Ah, nunca me emputeci desse jeito com o Queridômetro igual agora. Tenho direito de ficar uma vez".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo?

