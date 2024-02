'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 12 a 17/02

Marcos enfrenta Jairinho para defender Taís. Lara apoia Mário, que sofre com o sequestro da irmã. Marcos convence Jairinho a buscar comida para Taís, e tenta fugir com a modelo. Natália conforta Pedro. Jonas é romântico com Adriana. Míriam discute com Helena. Cris sugere a Giovanni que eles se casem. Raquel, Evilásio, Lara e Mário rezam por Taís. Marcos pede desculpas a Taís por tê-la colocado em perigo. Natália, Rico e Pedro encontram o cativeiro.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Rico orienta os policiais a deterem Marcos. Taís afirma que Marcos é inocente. Todos comemoram a libertação de Taís e Marcos. Natália pede que Mário aproveite para investigar a morte de Bruno. Lara perdoa Taís. Marcos se desculpa com Pedro e Natália, e garante aos tios que deseja se tornar uma pessoa melhor. Ísis e Giovanni sentem falta uma do outro. Tony sugere trabalhar para Cris. Sérgio e Giovanni surpreendem Helena ao votarem por seu afastamento da presidência da empresa.

Sábado, 17 de fevereiro

Helena se revolta e promete vingança. Ísis e Carlinhos reinauguram o abrigo para animais. Giovanni assume a condução da nova campanha da Helàne com Taís. Wagner implora por uma nova chance com Renée. Carol termina a relação com Marcos. Míriam e Fagundes ficam juntos. Lara repreende o comportamento de Cris. Helena culpa Lara pelas reviravoltas em sua vida. Rico pressiona Renée para decidir com quem deseja ficar. Helena agride Míriam, que acusa a empresária de acumular crimes sob sua responsabilidade.

