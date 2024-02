Polícia do RJ encontra carro de ator da Record que está desaparecido

O ator está desaparecido desde a última sexta-feira (2). "A investigação está em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA)", informou a Polícia Civil, na quinta-feira (8), em contato com a reportagem.

Ele participou da novela "Gênesis", da Record. Segundo informações divulgadas em seu Instagram, Edson tirou o DRT (registro profissional de atores) durante a pandemia e fez sua estreia na TV como um dos soldados de Gomorra na novela bíblica.

Edson trabalha como entregador de aplicativo. Ele estaria num bar antes de sair para uma entrega no Grajaú — a família foi ao local investigar o desaparecimento, e os funcionários do estabelecimento afirmaram que não houve briga entre Edson e o homem com quem ele saiu.