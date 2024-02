Wanessa cogita saída do VIP do BBB 24: 'Vou virar um bicho'

No Quarto do Líder Lucas Henrique do BBB 24 (Globo), Wanessa conversou com outros brothers do VIP e pensou no que pode acontecer caso receba o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

No papo, Wanessa especulou sobre uma possível saída do VIP. Yasmin comentou: "A gente tem que pegar o Anjo ou vão tirar a gente daqui".