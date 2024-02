BBB 24: 'Grave igual a Karol Conká eu não fui', dispara Wanessa

Wanessa falou sobre seu jogo no BBB 24 (Globo) com Marcus e afirmou que acredita não ter feito nada tão grave quanto a Karol Conká na 21ª edição.

O que aconteceu

No papo com Marcus, Wanessa afirmou: "Eu tenho certeza que igual a Karol eu não fiz. A visão que eu tenho do jogo pode estar de um jeito, e o público vendo de outra. Agora eu vejo como é difícil a gente entender isso lá fora".