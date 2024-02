Davi desabafa sobre convívio na casa: 'Povo só quer ser juiz'

O motorista de aplicativo seguiu com o desabafo: "O povo só quer entender as coisas como quer. Não quer te ouvir. Então prefiro conversar com você do que com eles. Tu é doido. Esse povo aqui só quer ser juiz".

Davi fez plantão no Big Fone em uma tentativa de se livrar do próximo Paredão: ele está na mira do Líder Lucas junto com Deniziane, Fernanda e Isabelle. O brother chegou a chorar e dizer que estava "desacreditado e desesperado".

Ninguém tem o coração bom, só estão aqui para ganhar a p*rra do dinheiro. Estão visando só o dinheiro e é por isso que se ferram no final dessa p*rra. É por isso que vão tudo embora. Jogam um jogo sujo da p*rra. Davi



BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi é chato? Sim, não aguento mais Reprodução/Globoplay Não, o cara manda bem demais Reprodução/Globoplay É chato, mas tem meu apoio Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

