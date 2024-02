Na mira do Líder, Davi faz plantão no Big Fone e chora: 'Desesperado'

Na tentativa de se livrar do voto do público, Davi fez plantão em frente ao Big Fone na madrugada de hoje (10) e chorou. Ele passou um tempo em frente ao telefone, deitado em uma espreguiçadeira.

O motorista de aplicativo cantou a música religiosa "Sinceridade" e chorou: "Estou apavorado, estou desesperado e vim aqui para a gente conversar. Hoje eu vim aqui para ti. Vem me ajudar, do chão vem me tirar. Estou desacreditado, estou desesperado".

