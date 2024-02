Após suspeita de dengue em Davi, Leidi suspeita de anemia no BBB 24

A saúde dos brothers segue sendo assunto no BBB 24 (TV Globo). Após Davi receber atendimento com suspeita de dengue, Leidi disse que suspeita estar com anemia.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto do Líder, Marcus e Lucas tentaram animar Leidi, que estava deitada. A sister disse que suspeita estar com anemia.