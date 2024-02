Vitória Strada rebate críticas sobre bissexualidade: 'Como ia inventar?'

Fernanda também questionou se Vitória gosta de flertar nas redes sociais. A atriz confessou que adora um flerte, mas na maioria das vezes as relações não fluem. "Eu mais flerto do que realmente as coisas acontecem. Eu acho que todo mundo tem que se permitir fazer o que quiser, no tempo que quiser. Mas eu, Vitória, queria ser mais desapegada".

Porém, a atriz lembra que, às vezes, brocha no flerte. "Eu gosto do flerte antes de pegar pessoas. O flerte serve como um termômetro. Você vai conhecendo um pouco a pessoa. Às vezes, eu acho a pessoa interessante, vou flertar e brocho no flerte", admitiu.