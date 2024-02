Rodriguinho e Fernanda se acertam: 'Quero estar do seu lado, sim, no jogo'

Fernanda chegou para conversar com Rodriguinho na academia do BBB 24 (Globo). Cada um expôs os motivos que ficou chateado com o outro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O cantor começou reafirmando querer jogar com a sister: "Eu quero estar do seu lado, sim, no jogo. Quero estar do seu lado, mas eu não quero ter que ter dedos para falar com você. Como você não tem que ter dedos para falar comigo."