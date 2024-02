Rodriguinho alfineta sister após suposição sobre Davi: 'Só fala groselha'

O cantor continuou e descartou que as histórias se repitam no programa: "Você sabe o que, meu? Na moral... os caras pensam que assistindo a 10 BBBs sabem tudo de BBB, entra aqui e é outra viagem. Tem nada a ver um BBB com o outro".

MC Bin Laden opinou que, no ponto de vista da trancista, Davi ficaria forte por todos o atacarem: "Não, pai, ela falou do Davi estar forte porque entende que a casa está atacando ele".

Pitel discordou e Rodriguinho complementou: "Atacando ele? O moleque só fala m*rda".

Na 8ª Prova do Líder, Davi foi criticado por sua cantoria. Após Lucas Henrique apontar que era por isso que o baiano recebia votos na casa, Marcus e Leidy avisaram que não se incomodavam com o canto e que os ataques da casa poderiam deixá-lo mais forte no jogo.

BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi é chato? Sim, não aguento mais Reprodução/Globoplay Não, o cara manda bem demais Reprodução/Globoplay É chato, mas tem meu apoio Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

