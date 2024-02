Renascer: Após briga, José Inocêncio fraqueja e fica obcecado por Mariana

Sobre a novela

O enredo desenrola-se com José Inocêncio, um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia, interpretado por Humberto Carrão. Após a perda de sua esposa durante o parto do filho mais novo, João Pedro, interpretado por Juan Paiva, Inocêncio desenvolve um profundo ódio pelo herdeiro. A situação complica-se ainda mais quando ele se casa com Mariana, que anteriormente namorava João Pedro e trocou o filho pelo pai.