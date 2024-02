Marina Ruy Barbosa tem perfil em rede social hackeado: 'Coisa ruim voltou'

As publicações ficaram no ar por cerca de 10 minutos, até que fossem deletadas. A assessoria da atriz confirmou que o perfil da atriz no Instagram foi hackeado, mas disse que a conta "já foi recuperada".

Marina usou os Stories para comentar o acontecido. "Oi gente, acabei de chegar da gravação, descobri que fui hackeada aqui no Instagram e no Twitter. Conseguiram entrar na minha conta, não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então consegui apagar as postagens e tô tentando entender como entraram nas minhas contas, mas a princípio tá tudo sobre controle".

Ela completou. "Não sei o que o hacker queria, nem como ele entrou. Hacker, querido, se você tem acesso a minha conta, me deixa em paz. Reta final de gravação, carnaval, tanta coisa pra fazer. Me deixa curtir meu carnaval em paz".

No X (antigo Twitter), fãs relataram ter visto a mesma publicação do suposto hacker no perfil de outros famosos, como Luísa Sonza e Xamã. Por volta das 22h30, o perfil deles também já estava normal.