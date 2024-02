Antenor enlouquece de vez e faz Daniel cair pra trás com decisão ambiciosa

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Mateus tenta se justificar diante de Antenor ao descobrir que ele é o proprietário do barco, mas Lúcia intervém. Vanderley se desculpa com Dinorá, e os dois combinam um encontro. Dinorá confidencia a Neli que elaborou um plano para que Gustavo a surpreenda com Vanderley. Paula e Virgínia buscam a ajuda de Vidal para expor as artimanhas de Taís.

Questionando por que Lúcia tratou Antenor com tanta hostilidade, Mateus recebe a resposta de que ela prefere ignorar sua existência. Antenor revela a Daniel sua decisão de ter um filho, mesmo que seja para evitar que Belisário seja seu herdeiro. Bebel anota o número de telefone de Viviane.

Vidal marca um encontro com Taís. Vanderley e Gustavo se envolvem em uma discussão na portaria do Copamar. Paula alerta Evaldo e Eloísa de que Taís pode estar ludibriando todos. Joana recebe uma segunda advertência após causar confusão na entrega de joias. Para convencer Dinorá de seu romantismo, Vanderley declara estar apaixonado por ela, conquistando um encontro. Taís obtém joias de Evaldo. Gustavo salva Gilda de um afogamento na praia.