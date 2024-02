Lucas coloca Davi, Deniziane, Fernanda e Isabelle na mira do 8º Paredão

Oitavo Líder do BBB 24 (Globo), Lucas Henrique colocou Davi, Deniziane, Isabelle e Fernanda na mira do oitavo Paredão. No domingo, ele deverá indicar um deles diretamente.

O que aconteceu

Lucas Henrique foi o vencedor da segunda Prova de Resistência da edição na manhã de hoje (9).