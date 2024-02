MC Bin Laden diz que conhece brother por causa de irmã: 'Não falo há anos'

MC Bin Laden confessou hoje (9) para dois brothers do BBB 24 (Globo) que não fala com a irmã por complicações do passado, e que conheceu Rodriguinho através dela.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa na área externa do BBB 24, MC Bin Laden confessou para Pitel e Rodriguinho que sua irmã é fã do cantor, mas acrescentou que não fala com ela "há anos".