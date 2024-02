Kayky Brito mostra processo de recuperação após acidente

É possível ouvir no vídeo a voz de alguém o incentivando. Ele mostra um pouco de dificuldade ao tentar girar o cabo que segura.

"Recuperando", escreveu o ator na legenda.

No início da semana, Kayky publicou também uma reflexão nas suas redes. O ator afirma que ficou mais 'sensitivo' após o ocorrido. "Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava: 'Por que você tá de mal com a vida? A vida é maravilhosa'. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando tem um buraco na minha frente", inicia.

Acidente de Kayky

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.