Gabi Martins posa de biquíni para curtir o Carnaval: 'Morango do Nordeste'

Gabi Martins, 27, posou de biquíni para curtir o início do Carnaval. A cantora, que está em Salvador, na Bahia, brincou sobre o modelo da roupa de praia.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a cantora posou com o biquíni em formato de morango. "O morango do Nordeste chegou Salvador. Vamos embora curtir o Carnaval", escreveu ela.

A cantora publicou um álbum de fotos com o biquíni. Nas imagens, ela posa em meio ao verde da natureza e também fez uma selfie no quarto. Gabi empinou o bumbum e fez outras poses.