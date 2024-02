Filme de ‘SPY x FAMILY’ ganha data de lançamento no Brasil

A editora Shueisha há um bom tempo vem tentando combater a pirataria de seus mangás. Atualmente ela publica em inglês a Shonen Jump simultaneamente ao lançamento do Japão, porém os "leakers" conseguem vazar capítulos de histórias importantes (como "One Piece", "Jujutsu Kaisen" e "My Hero Academia") alguns dias antes.

A música de abertura da segunda temporada de *MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS* tocou essa semana no "BBB 24". "Bling Bang Bang Born" embalou a playlist vespertina do reality e colocou os participantes para dançarem. Como estavam confinados, eles não sabem a coreografia que viralizou no TikTok, então Beatriz apenas balançou a cabeça no ritmo do refrão.

Parte dos filmes de "Dragon Ball" e "Dragon Ball Z" foi disponibilizada no catálogo do Prime Video. 19 longas-metragem apareceram no serviço de streaming, faltando apenas os filmes mais recentes da franquia. Recentemente esses mesmos filmes entraram na Crunchyroll, todos com qualidade de imagem remasterizada.

Após revelar as novidades sobre sua próxima temporada, o jogo "Overwatch 2" exibiu um rápido teaser com a música de abertura de "Cowboy Bebop". Nada se sabe sobre os planos da desenvolvedora Blizzard, mas deve vir aí uma colaboração com o cultuado anime. Os fãs já podem esperar roupas temáticas para os personagens do jogo.