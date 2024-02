Fernanda reclama de jogo em grupo na Prova do Líder: 'Me dando uma raiva'

Fernanda se incomodou com a estratégia de alguns participantes jogarem em grupo na 8ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo). A sister salientou ter ficado com raiva da situação.

O que aconteceu

Fernanda se irritou com o apoio entre brothers na Prova do Líder: "Estava me dando uma raiva ver que eles estavam jogando em grupo". Michel concordou e disse ter ficado com raiva também.